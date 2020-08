Partanna: al via Ciuri e Letture, ciclo di incontri letterari

Prenderà il via domenica 9 agosto a Partanna il ciclo di incontri letterari “CIURI… E LETTURE” organizzato dall’Associazione culturale ‘CIURI’ con il patrocinio del Comune di Partanna e curato dalla giornalista Jana Cardinale Partner dell’iniziativa è la Libreria Mondadori di Marsala. La manifestazione si svolgerà con inizio alle ore 18.30 al Chiostro ex Convento delle Benedettine.

Tre gli incontri in programma, secondo questo calendario:

9 agosto 2020

Daniela Tornatore, che presenterà il suo romanzo d’esordio “L’ultimo ricordo”. Giornalista professionista, è stata la corrispondente dalla Sicilia per il TG La7. Ha fatto parte dell’ufficio stampa del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando e attualmente si occupa di comunicazione e di organizzazione eventi. È tra le 17 autrici del libro “È la stampa, bellezze!”, pubblicato da Edizioni Leima.

“L’ultimo ricordo”, attraverso la storia d’amore di Anna e Paolo, racconta ed affronta, con delicatezza, anche il tema della malattia che divora la memoria facendo riaffiorare talvolta un rarissimo “ultimo ricordo”, e non mancano riferimenti anche al primo amore di Daniela, il giornalismo, che vive nella figura di Angela, una sorta di alter ego dell’autrice.

2 settembre 2020

Daniela Gambino, che presenterà il suo ultimo libro, “Conto i giorni felici”. Ha pubblicato saggi e romanzi, si è occupata di diritti civili e fenomeni sociali. È addetto stampa della Fondazione Teatro Pirandello, oltre a lavorare nella comunicazione e nell’editoria.

Farsi delle domande sulla felicità potrebbe sembrare pretenzioso, eppure non è forse vero che tutti ce le poniamo? Non è detto, però, che ciascuno di noi sia in grado di darsi risposte con la profondità riflessiva che si deve riconoscere all’autrice di questo volume. In un flusso nel quale si mescolano armoniosamente esperienze personali, riflessioni spontanee e ricerca quasi scientifica, si indaga su dove si trovi la felicità (nel denaro, nel sesso? Nell’amore e nei progetti di famiglia?), se mai sia possibile conseguirla e, soprattutto, ci si chiede se per una donna di oggi tutto ciò debba avvenire in una chiave differente e particolare.

11 settembre 2020

Francesca Picone, che presenterà il suo nuovo romanzo dal titolo “Il Dito Ritrovato”, che parla di precarietà dell’esistenza ed è stato scritto nel 2016, l’anno del terremoto in Abruzzo e degli attentati terroristici dell’ISIS. Francesca Picone vive a Palermo e si occupa di pubbliche relazioni per una rinomata casa vinicola siciliana. Da sempre ha coltivato la passione per la scrittura e il teatro. E’ l’unica siciliana tra gli autori di una raccolta di poesie e racconti incentrata sul lockdown, pubblicata dalla casa editrice chietina Tabula Fati dal titolo “Cronache di un tempo senza tempo”.

“Con domenica 9 agosto si inizia la collaborazione con l’associazione “Ciuri”, e siamo molto felici di accogliere a Partanna la scrittrice Daniela Tornatore – dichiara l’assessore alla cultura Noemi Maggio – che presenterà il suo romanzo di esordio “ L’ultimo ricordo”. “E’ per noi un piacere collaborare con l’associazione “Ciuri” – dichiara il sindaco di Partanna Nicolò Catania – e cominciare un percorso culturale denso di appuntamenti importanti. Un ringraziamento particolare alla giornalista e amica Jana Cardinale che dialogherà con gli autori e il pubblico”.

L’ingresso è libero nel rispetto delle norme anti-Covid. Il Comune di Partanna a tal riguardo ha siglato una convenzione con l’Associazione di volontariato Misericordia, che sarà presente agli incontri occupandosi, tra le altre cose, di misurare la temperatura agli intervenuti.