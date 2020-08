Marsala: due incidenti in pochi minuti, coinvolta anche un’ambulanza

Due incidenti in pochi minuti nelle strade marsalesi.

In uno, alle 17.40 circa, è stata coinvolta un’ambulanza non in emergenza. Proveniva da Birgi quando una vettura guidata da turisti, una Citroen C3 aircross, non si è fermata allo stop, giungendo dalla SP 21 e andando ad impattare con l’ambulanza.

Non ci sono stati danni notevoli.

L’altro incidente è avvenuto in contrada SS. Filippo e Giacomo, all’altezza del Boccone del Povero. Una 600 stava svoltando per immettersi nella propria abitazione, mentre una Fiat Panda nel sopparsarla urtava contro la portiera della 600.

Entrambe le donne alla guida sono rimaste ferite non in modo grave.

Ad intervenire in entrambi i casi, la Squadra Infortunistica della Polizia Municipale con gli Ispettori Isacco e Oddo.