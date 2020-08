Marsala: il batterista Salvatore De Vita ricevuto dal sindaco: verso Sanremo con la band di William Prestigiacomo

Un altro artista marsalese si appresta ad affrontare il lungo percorso verso il Festival di Sanremo 2021. Quest’anno la kermesse si sposta i primi di marzo – dal 2 al 6 – al fine di allungare un po’ i tempi in vista dell’emergenza, si spera superata il prossimo anno, Coronavirus. Il batterista e percussionista Salvatore De Vita, in arte ‘Saltimbal’, prenderà parte a settembre alle selezioni per Sanremo 2020. Lo farà nella qualità di componente della band del cantante palermitano William Prestigiacomo che ha vinto le edizioni “The Voice” di Italia e Polonia e che adesso è approdato alla finale delle selezioni di Sanremo Rock. Essere entrato far parte della band di Prestigiacomo per Salvatore è un importante traguardo professionale che giunge dopo tanto lavoro e tanti sacrifici.

la band di William Prestigiacomo al completo

Il batterista infatti, si è diplomato dapprima alla scuola di Tullio De Piscopo e successivamente ha studiato con il maestro Cristiano Micalizzi, musicista proprio dell’orchestra di Sanremo. Salvatore “Saltimbal” De Vita, in questo suo percorso musicale viene supportato dagli sponsor Cantine Fina e Mirko abbigliamento. La band di William è composta, oltre che da De Vita, anche da Alessio Romeo (tastiere), Placido Amato (basso), Simone Luca Ferrara (chitarre). Prima di partire a settembre per la Città ligure, il giovane artista marsalese è stato ricevuto al Palazzo municipale dal sindaco Alberto Di Girolamo. “Sono felice che un altro figlio della nostra terra vada a Sanremo – precisa Di Girolamo -. Ho avuto modo di comprendere quanto la musica per lui sia importante come prospettiva di vita. Sono certo che farà benissimo. A lui l’augurio dell’intera Città”. A De Vita il sindaco ha consegnato il gagliardetto della Città e una bottiglia di vino Marsala personalizzata.