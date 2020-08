Scontro tra via Pupo e Ranna: non si ferma allo Stop e impatta con un’altra vettura

Nella periferia marsalese bisogna sempre stare molto attenti, moderare la velocità e rispettare i segnali stradali, soprattutto negli incroci molto pericolosi e con scarsa visibilità.

In uno di questi, tra via Pupo e contrada Ranna, intorno alle 14-14.30, la conducente di una Peugeot nera non ha rispettato il segnale di Stop andando ad impattare con una vettura che stava transitando nella strada con precedenza, ma a velocità elevata, una Fiat Scudo bianca.

Quest’ultima ha preso in pieno la Peugeot che ha iniziato a girare su se stessa prima di finire la sua corsa in una casa lì vicino.

Entrambi i conducenti sono rimasti feriti per il forte urto ma sono stati subito curati dall’ambulanza del 118. Sul posto anche i Vigili urbani con gli Ispettori Luca Isacco e Fabrizio Oddo pronti a rilevare il sinistro e a capirne la dinamica. E’ intervenuto anche un mezzo di Sicurezza e Ambiente per rimuovere dalla carreggiata i detriti delle auto e ripulirla dall’olio che le auto hanno rilasciato.