Marsala: scontro tra vetture a Pastorella, due feriti

Giornata calda sulle strade marsalesi, e non solo per gli oltre 33°.

Un altro incidente è avvenuto questo pomeriggio, questa volta nel versante sud della Città. In contrada Pastorella, una Nissan Qashqai di colore bianco nell’effettuare una manovra in strada, si è scontrata con una Ford Fiesta che per l’urto ha finito la propria corsa fuori strada.

Entrambi i conducenti delle vetture sono rimasti feriti, non in maniera grave, ma comunque tale per chiedere l’intervento dell’ambulanza del 118 per le prime cure. Sul posto ancora una volta la Squadra Infortunistica della Polizia Municipale locale, guidata dagli Ispettori Isacco e Oddo, a rilevare il sinistro e un mezzo della ditta Sicurezza e Ambiente per ripulire la carreggiata dai detriti.