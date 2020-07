Scrive Giuseppe Giacalone sulle contrade di Marsala abbandonate

A stagione estiva già inoltrata ancora nelle contrade non si è svolto alcun intervento e ciò ha contribuito a creare le condizioni ottimali per lo sviluppo di microrganismi, di larve e di vari insetti nocivi per la salute dei cittadini. Inoltre, la mancata discerbatura delle contrade e la conseguente presenza di sterpaglie, cespugli, ramaglie, erbacee, arbusti e piante arboree infestanti continua a rappresentare e alimenta un pericoloso focolaio di agenti infestanti, nonché condizione ideale di proliferazione di zanzare, ratti, roditori e parassiti.

Ancora una volta torno a farmi sincero portavoce delle doglianze di numerosi concittadini, particolare delle contrade Sud di Marsala, che lamentano la presenza di topi, blatte e insetti di varia natura.

Tale stato di abbandono reca un notevole grave nocumento all’immagine, al decoro della città (anche in considerazione della presenza di locali e di diverse strutture turistiche e ricettive alberghiere e non presenti nel nostro comune) e rappresenta, cosa assai ben più grave, una seria minaccia per la salvaguardia della salute e dell’igiene pubblica.

Giova rammentare che il Sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è l’autorità sanitaria del Comune, fatte salve le competenze e le attribuzioni dell’Ufficiale Sanitario a norma di legge, e, sentito l’Ufficiale Sanitario e a mezzo di questi, provvede alla vigilanza e alla tutela dell’igiene e della sanità pubblica in tutto il territorio comunale;

– l’art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833 prevede che il Sindaco possa emettere ordinanze di carattere contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica.

Ritengo assolutamente vergognoso e intollerabile il permanere dell’attuale stato di cose in un città che si ritiene efficiente ed europea.

Chiedo pertanto in maniera non procrastinabile l’effettuazione di un’accurata opera di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e deblattizazione volta a restituire immediatamente vivibilità, dignità e decoro innanzitutto per i marsalesi e poi anche per i tanti turisti e villeggianti trascorrono l’estate nel nostro territorio.

Giuseppe Giacalone