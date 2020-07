Mazara del Vallo: visita guidata con GTI per le vie della Casbah

Nel pieno rispetto delle normative sanitarie emanate per l’emergenza Covid-19, GTI propone una passeggiata guidata per le vie del centro storico di Mazara del Vallo durante la quale si seguirà quel filo rosso che attraversa e congiunge passato e presente, dominazione araba e normanna, identità europea e africana, religione cristiana e musulmana.

Se è vero che la chiave di lettura di una città va ricercata nel suo centro storico, l’essenza più profonda di Mazara passa attraverso la composita identità storico-culturale del suo nucleo più antico, la Casbah nella quale è ancora visibile l’impronta della dominazione musulmana. Per chi volesse rendere l’esperienza più completa, la giornata proseguirà con un momento di degustazione di cous cous.

Punto di incontro: Arco normanno- Piazza Mokarta, 11 ore 17

Durata: 2 ore circa

Costo: passeggiata guidata 10 euro a persona, free fino ai 10 anni

passeggiata guidata e degustazione couscous 30 euro a persona, 15 euro fino ai 10 anni

Visita condotta da guide turistiche abilitate

Prenotazione obbligatoria entro il 31 luglio

Per maggiori info e prenotazioni: telefonare o mandare un messaggio wa al 3284179665

Gli organizzatori si riservano il diritto di annullare, posticipare, modificare l’evento previa tempestiva comunicazione

L’evento in programma è patrocinato da GTI, associazione di categoria delle guide turistiche, al fine di sensibilizzare i visitatori sul ruolo della guida turistica abilitata nel promuovere il patrimonio storico-artistico italiano e contribuire alla sua sostenibilità.

GTI intende porre in luce la rilevanza del professionista nell’ambito del comparto turismo a livello nazionale e le sue peculiarità nel trasmettere le proprie conoscenze storico-artistiche dei siti e degli usi e costumi degli abitanti dei luoghi, con effetti di coinvolgimento emozionale e di partecipazione.

GTI in nessun caso è responsabile della prestazione professionale realizzata dalla singola guida turistica incaricata dal visitatore, in relazione alla visita guidata richiesta, e dell’osservanza delle norme di diligenza e di sicurezza anche sanitaria, oltre che in relazione al compenso pattuito.

Il compenso sarà pagato direttamente dal visitatore alla guida turistica la quale effettuerà la propria prestazione professionale autonomamente quale libero professionista, essendo esclusa ogni partecipazione contrattuale, anche d’intermediazione, da parte di GTI.