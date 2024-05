Museo del Vino Marsala: tutti gli orari e le tariffe d’ingresso

Domenica scorsa si è inaugurato il Museo del Vino all’interno di Palazzo Fici, a Marsala. La disciplina di apertura e chiusura del Museo del Vino Marsala “John Woodhouse” sono state stabilite con un provvedimento deliberativo redatto dalla dirigente del settore Attività Culturali Giovanna Basiricò e adottato dalla giunta Grillo. Il Museo rimarrà aperto dal Martedì alla Domenica con orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Il Lunedì chiusura totale così come avverrà a Pasqua, Lunedì dell’Angelo, Ferragosto, Natale, Santo Stefano e Capodanno. Le tariffe regolari d’ingresso saranno di 3 euro per i residenti e di 5 euro per i non residenti. Quella ridotta di 1,50 euro.

Inoltre è previsto l’ingresso gratuito per i Bambini fino a 6 anni, le persone con disabilità, i Minori fino a 18 anni con genitore/i paganti (Biglietto Famiglia), i Soci I.C.O.M. con tessera di riconoscimento, le Guide turistiche munite di patentino ufficiale, i Giornalisti e Pubblicisti muniti di tesserino, i Tour operator, coloro che, singoli o in gruppo, effettuino attività di promozione turistico/culturale del Museo e/o del Territorio nonché per le delegazioni ufficiali in visita istituzionale ospiti dell’Amministrazione Comunale. La Tariffa Ridotta verrà invece applicata per le Scolaresche, i Gruppi di almeno 10 persone compreso accompagnatore, i Visitatori fino a 25 anni, quella di età superiore a 65 anni, i Giovani in servizio civile, gli Accompagnatori di persone con disabilità, le Associazioni ed Enti convenzionati e i Dipendenti del Comune di Marsala muniti di tesserino (per un massimo di n. 2 visite l’anno). Inoltre sono previste Agevolazioni attraverso il Biglietto Famiglia per i gruppi familiari composti da uno/due genitori con figli fino a 18 anni, l’ingresso per i figli è gratuito.