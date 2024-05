Marsala piange Gino Valenti, prestava servizio al Tribunale di Trapani

In tanti, in queste ore, piangono Gino Valenti, definita da chi lo conosce sul lavoro e nella vita privata come ‘una persona amabile, squisita’. ‘Non vedeva l’ora di andare in pensione per potersela godere’ ricorda chi lo incontrava nei corridoi del Tribunale di Trapani dove prestava servizio. Per un breve periodo è stato spostato al Tribunale di Marsala. Era figlio della professoressa Antonietta Panicola, storica insegnante della “Vincenzo Pipitone” e dell’Agrario venuta a mancare lo scorso anno a 94 anni. Madre e figlio erano molto legati. Lascia la moglie Laura e la sua famiglia nel dolore.