E’ venuto a mancare l’imprenditore trapanese Vito Panfalone, presidente della Riccardo Sanges & C fondata nel lontano 1929 dal Cav. Riccardo Sanges Virgilio, zio di Panfalone. Oggi l’azienda è gestita dal figlio Gaspare. Panfalone se ne va a 94 anni. La camera ardente è stata allestita nella sede dell’azienda in via Libica 19 e i funerali saranno celebrati domani, alle ore 15.30, presso la Chiesa San Lorenzo.