Europee: i 5 Stelle di Marsala presentano i candidati Patrizio Cinque e Antonella Di Prima

In vista delle elezioni europee, il Movimento 5 Stelle di Marsala ha ospitato ieri un incontro a Porta Nuova con i candidati Patrizio Cinque, sindaco di Bagheria, e Antonella Di Prima, ingegnere chimico attenta alle problematiche ambientali della sua terra, la Sicilia. Presenti anche alcuni esponenti dei pentastellati lilybetani, come il coordinatore referente del gruppo territoriale 5 Stelle Franco Rapisarda, l’ex consigliere comunale Aldo Rodriquez e Vito Reina.

Patrizio Cinque dichiara: “Il nostro viaggio continua con tappe significative come qui a Marsala, che ci prepara per il voto dell’8 e del 9 giugno. Durante questo percorso, non possiamo ignorare le sfide affrontate dai pescatori locali. La normativa europea ha messo a dura prova la sopravvivenza delle marinerie, con la difficile gestione delle quote tonno e la necessità di nuove imbarcazioni per rimanere competitivi. È cruciale promuovere un voto consapevole che tenga conto di queste problematiche e supporti soluzioni concrete per il settore della pesca. Allo stesso modo, dobbiamo considerare le testimonianze dirette dei pescatori che operano ogni giorno in mare e che subiscono le restrizioni imposte dai trattati internazionali e dalle normative comunitarie. Dal costo crescente del carburante alle regolamentazioni sul fermo biologico e la concorrenza, è un contesto complesso in cui continuare ad operare. È essenziale trovare un equilibrio tra la sostenibilità ambientale e la vitalità economica del settore“.

Antonella Di Prima, che è consulente ambientale e per la sicurezza industriale delle realtà denominate “a rischio di incidente rilevante” nel siracusano, afferma: “Una cosa che i candidati dei 5 Stelle farà e fare proposte, per portare avanti le battaglie per la nostra terra in Europa. Come sappiamo ci sono dei fondi UE che devono essere gestiti nel modo migliore. Ecco perchè dobbiamo puntare ai parametri per massimizzare gli investimenti nei nostri territori”.