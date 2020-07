Dal governo nuove risorse per le isole minori. Esulta il Pd di Pantelleria e delle Egadi

Il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha destinato nuove risorse per le isole minori italiane per il 2020, 2021 e 2022. A darne notizia, con soddisfazione, sono i Circoli del Partito Democratico delle isole Egadi e di Pantelleria, che a riguardo hanno espresso vivo apprezzamento.

“Il Partito Democratico con la sua azione di governo – dichiara Giuseppe La Francesca, portavoce del Circolo PD di Pantelleria – conferma la sua attenzione verso le isole minori italiane”.

“Arriva una bella boccata di ossigeno – continua Pietro Giangrasso, vice segretario del Circolo PD delle Isole Egadi – per le realtà insulari della provincia di Trapani, le Egadi e Pantelleria, che per l’anno 2020 si vedranno destinare fondi rispettivamente per 579 mila euro e 594 mila euro; di ugual misura saranno gli stanziamenti per gli anni 2021 e 2022”.

“Per le nostre isole – chiudono i due esponenti dem isolani – arrivano quindi importanti risorse da destinare a investimenti nelle scuole, opere pubbliche ed emergenze, in una operazione a lungo respiro, che riconosce alle isole minori ulteriori risorse a quelli presenti nei rispettivi bilanci comunali”.