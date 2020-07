Tamponamento tra tre vetture a Marsala﻿: un ferito e traffico in tilt sulla via Lipari

Tre utilitarie sono rimaste coinvolte in un incidente, avvenuto stamattina a Marsala. Due Fiat Panda e una Lancia Ypsilon si sono scontrate in via Sebastiano Lipari, nei pressi del supermercato Decò. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale e un’ambulanza del 118, che ha accompagnato in ospedale uno dei conducenti, che comunque non è apparso in condizioni preoccupanti. Nel frattempo è arrivata anche una vettura della Polizia, anche perché si tratta di un’arteria viaria particolarmente frequentata, soprattutto nella stagione estiva, in quanto costituisce uno dei principali collegamenti con la strada dei lidi.