Letizia Occhipinti si candida a sindaco con la lista “Marsala Tesoro Nostro”

Lo scenario elettorale marsalese si arricchisce di una nuova candidatura a sindaco. Si tratta di Letizia Occhipinti, una giovane battagliera e determinata, che ha annunciato la propria intenzione di scendere in campo alla guida di una lista civica, “Marsala Tesoro Nostro”.

Sposata, mamma di due bambini, una maturità classica alle spalle, la Occhipinti da anni coltiva una spiccata passione politica, che l’ha portata inizialmente a far parte del meetup di Marsala del Movimento 5 Stelle. Lo scorso anno la decisione di prenderne le distanze (“c’erano troppe cose che non mi quadravano”) e l’adesione alla Lega.

“Sono stata tra i fondatori del circolo di Marsala, assieme a Fanny Montalto e Michele De Bonis – sottolinea la Occhipinti -. Dopo l’uscita di scena di Mauro Plescia mi ero proposta come commissario, ma poi la scelta è caduta su Giacomo Pipitone, che essendo stato consigliere comunale aveva più esperienza di me”. Tuttavia, i contrasti sono sorti proprio con il neocommmissario, per l’organizzazione di un’iniziativa che si sarebbe dovuta tenere il 4 luglio a Rakalia. In quel giorno, il partito di Matteo Salvini aveva organizzato una giornata di raccolta firme a livello nazionale contro il governo Conte. “Io – racconta Letizia Occhipinti – ho dato la mia disponibilità a Pipitone per allestire il gazebo per la raccolta delle firme a Rakalia. Ho scaricato la modulistica dopo aver parlato con Claudia Carlotta e mi sono messa d’accordo con Maricò Hopps che ci avrebbe fatto avere il gazebo da Mazara. Il 4 luglio sono arrivata alla villetta di Rakalia e ho trovato il commissario del circolo con il gazebo in macchina. L’ho montato con le mie mani e poi sono andata a casa a prendere il tavolino per le firme, visto che nessuno lo aveva portato. Quando stavo per tornare, ho ricevuto la telefonata di Pipitone che mi ha detto che aveva smontato tutto perché erano arrivati i vigili urbani, dicendogli che non eravamo autorizzati. In realtà, nei giorni precedenti mi aveva assicurato che avrebbe mandato lui la documentazione, ma poi al Comune mi hanno detto che non gli è mai arrivata. A quel punto ho scritto a tutti, anche al senatore Candiani. Ho detto che se restava Pipitone commissario sarei andata via e così ho fatto”.

A questo punto, l’idea iniziale di candidarsi al Consiglio comunale con la Lega si è trasformata in un progetto nuovo e più ambizioso: “E’ nata così la lista civica Marsala Tesoro Nostro, che sarà aperta a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, senza alcuna discriminazione politica”. Da candidato sindaco, Letizia Occhipinti promette di ascoltare i cittadini e i loro bisogni, ma di voler pensare anche agli immigrati (“dovrebbero andare in case accoglienza adeguate”), ai giovani e agli anziani. Senza dimenticare l’economia della città, “messa in ginocchio dal Covid”. “Marsala – conclude la Occhipinti – non è un piccolo paese in cui tutti lavorano come impiegati, ma una città piena di partite Iva. E’ a loro che mi voglio rivolgere”.