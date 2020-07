Evade dai domiciliari, i Carabinieri di Trapani lo arrestano di nuovo

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trapani, hanno tratto in arresto il 46enne Francesco Cernigliaro, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine.

Il giovane, nonostante fosse sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare – dovendo scontare una pena emessa dal Tribunale di Trapani con l’accusa di guida in stato di ebbrezza – non è stato trovato in casa al momento del controllo da parte dei militari, in palese violazione delle prescrizioni impartite, in quanto sprovvisto di autorizzazione. Dopo essere stato rintracciato dai militari operanti, che immediatamente avevano avviato le ricerche, l’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto.

Nella mattinata odierna, si è svolto il rito per direttissima che, oltre a convalidare l’operato dei militari dell’Arma, ha disposto il ripristino della misura della detenzione domiciliare cui era già sottoposto.