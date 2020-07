Birgi rinnova la certificazione di qualità. Albastar festeggia 10 anni al “Vincenzo Florio”

E’ terminato con esito favorevole l’audit di mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001:2015, per l’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi, con piena soddisfazione da parte del certificatore e senza alcuna non conformità o osservazione. «Un risultato lusinghiero per cui ringrazio tutto il personale di Airgest – ha commentato il presidente Salvatore Ombra – ed in particolare gli addetti alla Qualità. Sono orgoglioso della squadra e del lavoro che si sta portando avanti». «La certificazione – spiega il direttore generale di Airgest, Michele Bufo – attesta che tutte le procedure aziendali, come assistenza ai voli, ai passeggeri, bagagli e gestione societaria sono conformi ai più stringenti standard internazionali di Qualità». A giudicare è l’ente di certificazione di qualità, Rina.



Nel frattempo all’aeroporto di Birgi fervono i preparativi per la festa per i dieci anni della compagnia aerea Albastar, che si svolgerà venerdì 31 luglio alle ore 19 nell’aerea landing dell’aerostazione. «La scelta di questo scalo d– ha detto la presidente della compagnia iberica, Daniela Caruso -, per i festeggiamenti del nostro decimo anno di attività, non è casuale: Birgi è, infatti, diventata la prima base operativa nel Sud Italia del vettore per numero di voli programmati e di passeggeri movimentati. L’aggiudicazione del recente bando – ha aggiunto Caruso -, aumenterà il numero di collegamenti offerti e il network di destinazioni servite».



L’appuntamento è aperto alle agenzie di viaggi, ai tour operator, alle istituzioni e alla stampa, gli interessati possono confermare la propria presenza entro mercoledì 28 luglio all’indirizzo info@airgest.it. Sarà presentato il progetto per incentivare la mobilità del territorio trapanese e indirettamente il turismo e l’economia, portato avanti dalla compagnia Albastar insieme alla società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, Airgest. La serata si concluderà con il taglio augurale della torta e musica dal vivo.