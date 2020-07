Morsi & Sorsi riparte con la musica dei Respiri di Mattaliano-Risico

Una serata all’insegna della buona musica made in Sicily venerdì 24 luglio, dalle ore 20.30, da Morsi & Sorsi di Marsala, l’ex Assud che ha riaperto a Porta Nuova godendo di un’area pubblica sotto l’antico arco. Un nome, quello di Morsi & Sorsi, che torna dopo aver accompagnato intere generazioni e dopo un pò di anni di assenza.

Ad allietare la serata sarà il duo RESPIRI (Art Suite Improvisation) formato da Giovanni Mattaliano, clarinetti, sax e recitazione e Gianpiero Risico, clarinetto e percussioni.

Un concerto in duo ideato dal clarinettista siciliano Mattaliano, alla ricerca dei Respiri della natura, tra i suoni immaginati fuori e dentro la scena dell’arte, motore idealista del cuore immaginario. Libere composizioni immaginate in scena dai due solisti Mattaliano e Risico, già visti in scena nell’Opera Ethno Clarinet, che inaugurava lo scorso anno la III edizione del Clarinet Sicily Festival. La scena di RESPIRI è rivolta alla riflessione dei sensibili, nel canto vivo e magico dei Suoni della vita di tutti coloro che di affacciano giornalmente alla finestra della bellezza, respirandone ogni possibile identità. Un concerto d’arte suite improvisation, composto dedicato al sensibile ascolto dei presenti.