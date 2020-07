Campobello: muore un giovane, la sua auto si schianta contro un muro

Un incidente mortale è avvenuto la scorsa notte a Tre Fontane, Campobello di Mazara. Un giovane 20enne, Biagio Nuccio, mentre era alla guida della sua Fiat Panda, è andato a sbattere violentemente contro un muro di una casa, per cause ancora al vaglo delle Forze dell’Ordine.

Il giovane è rimasto intrappolato tra le lamiere della sua vettura e per estrarlo sono stati chiamati i Vigili del Fuoco. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Possibile anche che si tratti di un incidente autonomo, sempre in continuo aumento.