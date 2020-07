Trapani: sul lungomare Alighieri niente camion per tutelare i pedoni

Con una propria ordinanza il sindaco Tranchida ha disposto divieto di circolazione nel Lungomare Dante Alighieri, tratto compreso tra il confine del comune di Erice e la via Pallante da parte degli autoveicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 t. dal 20 luglio al 15 settembre 2020 e dalle ore 09,00 alle ore 21,00.

Il provvedimento emanato a tutela della pubblica incolumità, scaturisce dal fatto che nelle stagioni estive degli anni precedenti, ed in particolare durante la stagione balneare, in corrispondenza degli arenili e degli stabilimenti balneari sul Lungomare D. Alighieri, avviene un incremento notevole di presenza di pedoni sulla carreggiata in fase di attraversamento con il contemporaneo transito di veicoli che trasportano carichi pesanti.Con l’ordinanza odierna viene vietata la circolazione di tale veicoli nel Lungomare D. Alighieri per un periodo determinato, al fine di tutelare le categorie più deboli come i pedoni soprattutto se anziani e/o bambini.Resta inteso che analoga ordinanza si attende da parte di comuni di Erice e Valderice, al pari d’ interesse viario/costiero