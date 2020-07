Coronavirus nel trapanese: i positivi restano tre

Resta stabile a quota 3 il dato dei positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Si tratta di due donne e un uomo, tutti asintomatici e tornati in Sicilia da località diverse. I casi sono distribuiti tra Marsala (2) e Mazara del Vallo (1). Tutti e tre i soggetti in questione si trovano in isolamento domiciliare obbligato e vi resteranno a fino al completamento del processo di negativizzazione. Per il resto, rimane stabile anche il bilancio complessivo dei guariti (125) e dei deceduti (5) in provincia di Trapani dall’inizio dell’emergenza epidemiologica. Sale ulteriormente il numero dei tamponi effettuati (17.956) così come quello dei test sierologici condotti sul personale sanitario in servizio presso le strutture del territorio (9.171). L’Asp sottolinea che l’attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena prosegue attraverso i test per la diagnosi del covid-19.