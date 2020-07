Peloso nuovo coordinatore comunale di Diventerà Bellissima a Marsala

Il movimento Diventerà Bellissima ha un nuovo coordinatore comunale a Marsala. Si tratta del commercialista Francesco Peloso. Faranno parte del coordinamento comunale anche Anna Curatolo e Nino Frazzitta (entrambi in qualità di vicecoordinatori), Baldo Venezia e Alessandro Montalto.

Il dirigente regionale di Diventerà Bellissima Paolo Ruggieri ha così commentato la notizia: “Sovente in relazione ad una elezione o ad una nomina si esprime soddisfazione e si formulano auguri di buon lavoro. Conoscendo personalmente e non da ora tutti i componenti del ricomposto Coordinamento Comunale DB di Marsala, mi sento invece di manifestare la certezza che incideranno positivamente nella vita politica di Marsala, evidenziando disfunzioni amministrative, avanzando proposte concrete e fattibili, alimentando un confronto aperto con la cittadinanza, ampliando ulteriormente la comunità DB con uomini e donne di buona volontà, anche in vista delle elezioni comunali del 4 e 5 Ottobre, che affrontiamo con fiducia”. Compiacimento è stato espresso anche dal presidente della Regione Nello Musumeci e dalla coordinatrice provinciale Giulia Ferro. Il rinnovato coordinamento comunale – sottolinea Ruggieri – “potrà avvalersi della collaborazione del Circolo DB “Enrico Russo” e della sinergica azione del movimento ProgettiAmo Marsala”.