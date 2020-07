Covid: si pensa di prorogare l’emergenza al 31 dicembre

Si va verso la proroga dello stato d’emergenza Coronavirus al 31 dicembre. E di conseguenza dello smart working, per dipendenti pubblici e privati. L’ombra del Covid si allunga anche sulla seconda metà del 2020. La decisione ufficiale non è stata ancora adottata ma è lo stesso premier Conte a confermare la notizia già circolata.

“Lo stato di emergenza serve per tenere sotto controllo il virus. Non è stato ancora deciso tutto, ma ragionevolmente si andrà in questa direzione”, ha detto il Premier Giuseppe Conte. La proroga servirà, pare, per prepararsi ad una eventuale seconda ondata da settembre e da quando riapriranno le scuole, per far ricorso a nuovi Dpcm.