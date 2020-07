Marsala: da lunedì più corse grazie ai nuovi autobus

L’arrivo dei nuovi bus, oltre ad ammodernare il parco mezzi del trasporto urbano a Marsala, comporta anche un miglioramento nei collegamenti con i versanti nord e sud del territorio.

L’orario estivo – già in vigore dalla scorso mese, con più corse verso i lidi balneari e gli imbarcaderi per Mozia – si completa ora con le altre linee che saranno operative a partire da Lunedì prossimo. Il nuovo prospetto degli orari è stato rivisto, ampliandone la scelta per alcune linee rispetto allo scorso anno. A cominciare dalla 1 (Strasatti-Petrosino) e dalla 10 (Granatello), entrambe con quattro corse in più. Collegamenti maggiori (più tre) anche per le Linee 4 (Sappusi-Mozia-Birgi-San Teodoro) e 7 (Cutusio). Una corsa in più, infine, per le Linee 5 (Ciavolo), 6 (Santo Padre delle Perriere) e 8 (Amabilina-Matarocco).

A ciò si aggiunge il servizio della “Circolare Gratuita” che consente di muoversi nel centro urbano senza auto, parcheggiandola in una delle aree di sosta comunali – zona Stadio e via G. Anca Omodei – punti di fermata della stessa Circolare. Ben 14 corse (dalle ore 8:20 alle ore 20:00) che da Piazza Del Popolo, in 40 minuti, coprono il seguente percorso: via Mazzini – viale Fazio – Corso Calatafimi – Piazza Caprera – via Del Giudice – via Sirtori – Corso Calatafimi – via Roma – via M. Nuccio – via Mazzini – (Piazza del Popolo) – via S. Bilardello – via G. Anca Omodei – via Degli Atleti – viale Olimpia – via della Gioventù (INPS) – via D. Alighieri (Piscina comunale) – via Degli Atleti – via Amendola – Piazza Del Popolo.

Rivisto in funzione dei nuovi bus anche il servizio svolto nella giornata di Domenica. In questo caso, l’aumento delle corse è raddoppiato per i lidi del versante sud (ben 10 corse tra le ore 8:15 e le 19:30); mentre sono state aggiunte altre due corse per i lidi a nord (dalle ore 9:15 ale ore 18:10).

I nuovi orari sono già online sul sito istituzionale, al seguente indirizzo: http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16646