Coronavirus nel trapanese: situazione stabile. I tre positivi restano in isolamento

Resta fermo a quota 3 il numero dei positivi in provincia di Trapani, al netto di decessi e guarigioni. Si tratta di soggetti asintomatici, distribuiti tra Marsala (2) e Mazara del Vallo. Tutti e tre si trovano in isolamento domiciliare obbligato presso la propria abitazione, dove rimarranno fino al completamento del processo di negativizzazione.

Ulteriore (sebbene limitato) incremento per quanto riguarda i tamponi effettuati in provincia (16.655) così come per i test sierologici condotti sul personale sanitario.

Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza epidemiologica ci sono stati 125 guarigioni e 5 decessi, per un totale di 133 casi accertati nel trapanese.