Coronavirus nel trapanese, i positivi restano tre

Si conferma il quadro definito nella giornata di ieri sul fronte Coronavirus nel trapanese. I casi in provincia restano tre, di cui 2 a Marsala e uno a Mazara del Vallo. Si tratta di due donne (le lilybetane) e un uomo (il mazarese) che si trovano tutti in isolamento domiciliare obbligato, fino al completamento del processo di negativizzazione.

Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, nel trapanese si sono registrati complessivamente 133 casi. Ai tre attuali positivi si aggiungono 125 guariti e 5 decessi. In totale sono stati effettuati 16.505

tamponi mentre i test sierologici condotti sul personale sanitario sono stati 8.927.

L’Asp prosegue l’attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena attraverso i test per la diagnosi del covid-19. Al contempo, torna a specificare che la differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana è data dal calcolo di soggetti indicati come residenti sul territorio trapanese, che hanno sviluppato la patologia in territorio extraprovinciale dove sono ancora domiciliati, e pertanto non caricabili sulla curva epidemiologica locale.