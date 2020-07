Marsala, presentati alla città i nuovi autobus che entreranno subito in servizio

Presentati alla stampa e alla città i nuovi autobus ecologici acquistati dal comune di Marsala che prenderanno servizio immediatamente.

Con una particolare cerimonia i mezzi si sono “schierati” al centro della piazza del Popolo in quella che diventerà il loro capolinea naturale. Erano presenti il sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo con tutta la sua giunta. Alcuni Consiglieri comunali, diversi dirigenti e funzionari del comune, e una nutrita rappresentanza dei conduttori degli autobus.

Dopo la benedizione officiata da padre Mariano Narcisio è stata la volta dell’intervento del primo cittadino lilybetano. “Si tratta di una svolta storica per il nostro comune – ha detto Alberto di Girolamo -. Mai a memoria di quanti sono presenti il comune aveva acquistato tanto autobus nuovi ed altri, più piccoli giungeranno a breve. Marsala è una città territorio e da oggi raggiungere il centro dalle contrade lontane sarà più confortevole oltre che più ecologico. Abbiamo, attinto grazie alla nostra solerzia, tempestività ed intuizione, ai fondi europei. Il futuro dei comuni sta in queste risorse. Abbiamo fatto tante cose e altre giungeranno a termine in breve tempo”.

Al termine gli autobus hanno effettuato un giro per le principali vie della città