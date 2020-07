Marsala: all’Antico Mercato non fanno entrare giovani africani. E’ razzismo? IL VIDEO

Su Facebook gira un video pubblicato da un giovane africano A. O. F., in cui il ragazzo dice di riprendere perchè all’Antico Mercato di Marsala “non fanno entrare gli stranieri, è una vergogna, facciamo il video per provare”.

E si vede un buttafuori all’ingresso che dice di “non fare foto” e che lui “io non sono razzista, io ho pure amici…” poi lui dice che non possono entrare “perchè me lo dicono, non perchè lo voglio… stasera mi hanno detto questo”, affermandolo con molta pacatezza e non con atteggiamenti di sfida.

Publiée par Ali Omar Fofana sur Dimanche 5 juillet 2020

“L’ordine”, come dice il buttafuori, sarà arrivato dai gestori dei locali dell’Antico Mercato, presumibilmente che, dopo le tante risse avvenute in passato e considerato il particolare momento Covid, hanno pensato bene di mettere qualcuno all’ingresso per filtrare le entrate.

Prima di gridare all’atto di razzismo bisogna capire chi è il gruppo di ragazzi africani, quali sono i loro consueti comportamenti, qual è l’ordine ricevuto dal buttafuori per la singola serata o per le successive. In poche parole, cerchiamo di essere cauti.

Va detto che lo scorso Carnevale, analoga vicenda è accaduta al Palasport di Marsala. Anche lì non avevano fatto entrare un gruppetto di ragazzi africani, anche lì si gridò al gesto razzista. E non fu proprio così…