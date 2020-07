Cna Mazara: “Siamo schierati per la chiusura domenicale delle panetterie”

Continua a dividere i panificatori con i loro rappresentanti sindacali la vicenda della chiusura degli esercizi nei giorni festivi e nelle domeniche. ora è la volta di Nicola Giacalone della Cna di Mazara del quale pubblichiamo la nota ufficiale.

“Spiace rilevare che questo signor Bonafede come si può dimostrare agevolmente, non dice il vero quando afferma che la Cna a Mazara ha espresso parere negativo ad una richiesta di chiusura domenicale dei panifici. Non risulta. Si vada a leggere e verificare, piuttosto! Da persone responsabili e soprattutto serie abbiamo invece spiegato a chi ci chiedeva di “leggere il decreto” che la Regione non aveva dato purtroppo alcun potere discrezionale ai sindaci per potere disciplinare la materia in questione come meglio ritenesse. E che il tavolo di proposta e confronto andava aperto proprio con l’assessorato regionale competente per cercare di giungere ad una mediazione che desse ai sindaci appunto la facoltà di ordinanza, sentite le esigenze del territorio. Questa è l’ unica verità. Per il resto, da sempre, storicamente, Cna è stata d’accordo e si è battuta nelle sedi istituzionali per la chiusura domenicale; non capisco perchè oggi avrebbe dovuto cambiare opinione !!

Ora questo signor Bonafede che è di Marsala e si occupa di Mazara (ma per conto di chi ?) o non capisce ciò che legge o è stato scorrettamente informato da chi ne ha interesse a farlo (e lui si è prestato..) o è complice di un preciso disegno di determinati gruppi…

E siccome abbiamo compreso il sentore e il clima che taluni in maniera stolta e spregiudicata stanno tentando di creare ad arte, d’ora in poi, dovremo procedere nei modi di legge, nei confronti di chi ci attribuisse falsità e menzogne, soprattutto strumentalizzando limiti e ignoranza culturale”.

Nicola Giacalone (CNA Mazara)