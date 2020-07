Marsala torna a riunirsi il 9 luglio il Consiglio comunale

E’ stato convocato per Giovedì 09 Luglio alle ore 17,00 il Consiglio comunale che si svolgerà in sede e in collegamento in remoto.

.

L’ Ordine del Giorno consta di 47 punti. Sono previste al primo punto le interrogazioni che i consiglieri rivolgeranno all’amministrazione. Di seguito (se ci sarà tempo…) si passerà alle consuete comunicazioni. Tra gli argomenti a seguire la relazione finale su: “Iter procedurale adottato dal Comune di Marsala relativo al progetto Porto di Marsala – Opere di messa in sicurezza – Molo foraneo sopraflutto e Molo foraneo sottoflutto – Banchine e Piazzali – Escavazioni”;

Modifica al Regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno a seguito della Mozione del C.C.;

Istituzione Comunale “Marsala Schola” Scuola dell’Infanzia Paritaria “Guido Baccelli” Passaggio al Sistema Scolastico Statale;

Regolamento per la costituzione dell’Albo comunale delle Associazioni Culturali senza fini di lucro – Approvazione;

Approvazione del Regolamento per la Cessione di Cubatura e per il trasferimento delle volumetrie (Art.22 – L. R 10 Agosto 2016, n.16

Piano delle valorizzazioni e delle dismissioni degli immobili di proprietà comunale redatto ai sensi dell’art.58 convertito in modificazione della legge nazionale n°13/2008;

Infine tutta una serie di debiti fuori bilancio, mozioni e ordini del giorno e atti d’indirizzo.