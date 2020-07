Hanno giurato i Vigili del Fuoco dell’87° Corso nazionale. Protagonista anche la sede di Trapani

Si è tenuto questa mattina in varie sedi italiane un importante momento per gli allievi Vigili del fuoco dell’87° corso, che hanno giurato fedeltà alla Repubblica italiana a partire dalle 10, alla presenza della Ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese e del e del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Fabio Dattilo Una cerimonia insolita nella formula, in quanto condizionata dalle misure di contenimento anti-Covid: tradizionalmente, infatti, il giuramento si teneva presso il piazzale delle Scuole Centrali Antincendio a Capannelle; questa volta il rito si è consumato in collegamento streaming, con i gruppi dislocati nei poli didattici sul territorio e i familiari che hanno potuto assistere alla diretta tramite il canale vigilidelfuoco.tv.

Protagonista dell’evento, per la Sicilia, anche la sede di Trapani, dove hanno giurato i 72 allievi vigili del fuoco che hanno frequentato il Corso di formazione nei poli didattici di Trapani e Catania, alla presenza del nuovo Direttore Regionale dei VVF della Sicilia Maurizio Lucia e della Comandante provinciale Biancamaria Cristini.