Arriva il Bonus baby sitter a nonni e zii: ecco come ottenerlo

Ora i nonni possono essere pagati proprio per fare i nonni…

Massimo 1.200 euro per il bonus baby sitter, soldi che potranno essere utilizzati per pagare anche i propri famigliari (basta che non siano conviventi) che si prenderanno cura dei propri figli. I voucher potranno quindi essere usati per nonni, zii e parenti in veste di baby sitter!

Come richiedere la domanda?

Basta autenticarsi ai servizi Inps e fare richiesta sul sito stesso: si riceverà la somma con accredito sul conto corrente bancario o postale (vanno bene anche libretti postali o carte prepagate).

Non tutti hanno accolto con piacere questa iniziativa del Decreto Rilancio.