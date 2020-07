Ancora in isolamento domiciliare l’ultima paziente positiva al Covid nel trapanese

Resta ancora in isolamento domiciliare obbligato l’unica paziente positiva al Covid-19 in provincia di Trapani. Come si ricorderà, si tratta di una giovane marsalese asintomatica, risultata positiva al tampone dopo essere tornata dal Nord Italia e aver affrontato un tortuoso iter di controlli. Fino a quando non risulterà completamente negativizzata, dovrà restare presso il proprio domicilio domestico.

Per quanto riguarda l’attività di controllo del territorio, rispetto a ieri si registra un lieve incremento dei tamponi effettuati (15.676), così come dei test sierologici condotti sul personale sanitario (8.562). Invariato il bilancio dall’inizio dell’emergenza epidemiologica nel trapanese, con 131 casi accertati dall’Asp, 125 guarigioni e 5 decessi, cui si aggiunge il citato caso di isolamento domiciliare obbligato.