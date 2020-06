Si è spento Ciccio Avila, storico libraio di Trapani. La sua libreria “Best Seller” in corso Vittorio Emanuele, nel cuore del centro storico, è stata a lungo un punto di riferimento per la comunità trapanese e per i cultori di alcune pubblicazioni più ricercate.

I funerali si terranno domani alle 10.30, presso la Cattedrale di Trapani.