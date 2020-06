Marsala: tampona un’auto e poi finisce contro una vettura in sosta, due feriti

Pochi minuti fa, intorno alle 13, un altro incidente si è verificato nelle strade marsalesi. In contrada Ranna sono stati coinvolti tre veicoli. Una Opel Vectra blu, guidata da S. G. di 81 anni, non si sa bene per quale motivo ma ha tamponato violentemente una Opel Corsa guidata da una donna, M. B. di 51 anni.

Dopo il forte impatto, sempre la Opel è andata a sbattere contro una Panda rossa in sosta dall’altra parte della carreggiata, finendo lì la sua corsa, nel pieno centro del manto. I Vigili urbani sono intervenuti con gli ispettori Luca Isacco e Fabrizio Oddo sia per rilevare l’incidente che per regolare il traffico rimasto bloccato.

A rimanere feriti non in modo grave, l’81enne e la signora a bordo dell’auto che è stata tamponata. A curarli è intervenuto il 118.