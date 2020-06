Marsala: al via le linee bus da e per i litorali nord e sud

Nuovi orari del trasporto urbano a Marsala riguardo ai collegamenti a mezzo bus con i lidi nord/sud e gli imbarcaderi per Mozia. Più corse, da Lunedì a Domenica, spalmate nell’arco dell’intera giornata a beneficio dei bagnanti ma anche dei lavoratori.

Pertanto, da domani – sabato 27 Giugno – le spiagge del versante sud si potranno raggiungere con 11 corse giornaliere (capolinea Piazza Del Popolo): il primo bus parte alle ore 7,15, l’ultimo alle 19,30. Altrettante le corse per il ritorno (capolinea piazza Lido Signorino-Tiburon): la prima alle ore 7,45; l’ultima alle 20. Per il versante nord, invece, da Piazza Del Popolo partiranno quotidianamente 9 corse (la prima alle 6:55; l’ultima alle 20) per raggiungere sia gli imbarcaderi per Mozia che il lido San Teodoro.

Da qui, il primo bus di ritorno a Piazza Del Popolo è alle ore 7:35; l’ultimo alle 20:50. Appena conclusa la procedura di immatricolazione dei nuovi bus – fra due/tre giorni si presume – saranno attivate le altre linee che coprono l’intero territorio comunale.