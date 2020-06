Incidente a Marsala: tre vetture coinvolte, traffico bloccato per oltre un’ora

Traffico bloccato per circa un’ora e mezza, questo pomeriggio, a Marsala. Si è trattato di un incidente autonomo, avvenuto nei pressi dell’aeronautica di Sappusi, originato dalla vettura, condotta da una 25enne (G.P. le iniziali) che ha preso la curva un po’ larga, finendo per scontrarsi con una Peugeot 306 e una Fiat Ducato, provenienti dalla corsia opposta di marcia. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale, con gli ispettori Luca Isacco e Fabrizio Oddo, che hanno rilevato l’incidente e l’infrazione della ragazza. E’ giunta sul luogo del sinistro anche un’ambulanza del 118, che ha medicato sul posto le persone coinvolte. Non si è, fortunatamente, reso necessario il trasferimento in ospedale.