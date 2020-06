Vasto incendio nella periferia di Marsala, tra le contrade Ciavolo e Scacciaiazzo. Il rogo si è sviluppato nel pomeriggio, con una densa nuvola nera alimentata e propagata a causa del vento, fino a rendersi visibile a distanza in varie parti della città. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un’azienda agricola, che comprende anche diverse serre abbandonate. E’ probabile che l’incendio abbia preso origine da un cumulo di rifiuti abbandonati, come avvenuto anche, qualche ora prima, nella zona di Paolini. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e i Carabinieri, che stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’episodio.