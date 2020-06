Castellammare: nuovo direttivo per l’associazione CambiaMenti

L’associazione culturale e politica CambiaMenti ha rinnovato il proprio direttivo, giunto in scadenza. Risultano confermati due dei consiglieri uscenti, mentre sono cinque i nuovi componenti: Vincenzo Borruso, 31 (medico); Marco Venza, 29 (tributarista); Lia Turrigiano, 26 (praticante avvocato); Giuseppe Fanara, 38 (farmacista); Chiara Stella Anselmo, 31 (docente); Vito Naso, 44 (imprenditore edile); Antonino Mattarella, 27 (studente di Scienze Politiche).

“I nuovi componenti – si legge nella nota inviata alla stampa – ringraziano l’assemblea per la fiducia dimostrata e si dichiarano pronti a lavorare attivamente sul territorio mediante iniziative culturali, mantenendo sempre l’attenzione sulla politica locale. Nei prossimi giorni il nuovo Direttivo si riunirà per le elezioni delle cariche. In questa fase Cambiamenti mostra, ancora una volta, di essere un’associazione aperta ai giovani, come dimostra l’età media del nuovo direttivo, e di essere sempre pronta a rinnovarsi e ad accogliere nella sua squadra elementi qualificati, dal profilo professionale diversificato e pronti a spendersi per la comunità. Il desiderio di rinnovamento non rinuncia in ogni caso alla creazione di un ponte di collegamento con l’operato svolto fin qui dal Direttivo uscente, che il nuovo gruppo sente di ringraziare augurandosi buon lavoro”.