Spirit Box, il nuovo singolo dei Love Ghost. Ascolta

“Spirit Box” è il nuovo singolo della band Love Ghost, ma anche una scatola degli spiriti, uno strumento mistico quasi, usato per comunicare con l’aldilà. “Spirit Box” è una ballad electro toccante, emozionante, con il piano dominante malinconico che accompagna l’ascoltatore per tutta la durata del brano. Il beat, ora minimale e pulito, ora più stratificato in stile indietronica, contribuisce a creare un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà. Un pezzo che unisce sonorità moderne a un’anima profondamente spirituale.

Link streaming: https://open.spotify.com/track/7kC9TmL83xth1rpFbuuDZm

I Love Ghost combinano rock alternativo, grunge, metal, pop-punk, acustico, hard rock e altri generi. I testi delle canzoni hanno un tocco emo e poetico, spesso affrontando direttamente traumi e problemi di salute mentale. Selezionati per Rockpalast (trasmesso in tutta la Germania), si sono esibiti dal vivo in 4 continenti. In Messico, hanno collaborato con artisti come Adan Cruz, Santa RM, Dan Garcia, Ritorukai, Wiplash, Blnko, Rayben, El Burger e molti altri. A livello globale hanno collaborato a brani con The Skinner Brothers (Regno Unito), Rico Nasty, Bali Baby e a un intero album con SKOLD. Hanno ottenuto il supporto di Rolling Stone Magazine (in cui sono apparsi più di 10 volte), Sonic Seducer, Playboy, Time-Out Mexico, Clash magazine, Lyrical Lemonade, EARMILK, Backseat Mafia, Alternative Press e molti altri.