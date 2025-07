Selinunte Estate, al Tempio in scena “Il Ragazzo dalla Maschera di Ferro”

Proseguono gli eventi per la rassegna Selinunte Estate. Sabato 26 luglio va in scena “Il Ragazzo dalla Maschera di Ferro”, ispirato al celebre romanzo Il Visconte di Bragelonne di Alexandre Dumas. Siamo nella Parigi dei Moschettieri del 1662, sta per iniziare il periodo dorato alla corte del Re Sole: nelle segrete della Bastiglia c’è un mostro con una maschera di ferro, un giovane che ha le sembianze perfette di Luigi XIV. Una vicenda di intrighi, cortigiani, segrete, moschettieri, dame e rivalsa; ma, a differenza di molti esempi di vendetta, il racconto si chiude con un gesto dal profondo valore umano, come il perdono.

Proposto da Nuove Vie per un Mondo Unito – APS e Senso Unico Alternato, nell’ambito di Estate Selinunte organizzata dal Parco archeologico con CoopCulture e la collaborazione di Genìa, il musical debutterà dinanzi al Tempio E, a Selinunte, sabato 26 luglio alle 21 . Il libretto è del direttore creativo Claudio Crocetti, Emiliano Palmieri firma le liriche e Tiziano Barbafiera le musiche, Camilla Gai le coreografie, la regia è di Sandro Querci. È un grande progetto culturale che unisce l’arte del teatro alla profondità del messaggio umano e spirituale del perdono, della giustizia e della pace. Più di un semplice spettacolo teatrale, il musical rappresenta un viaggio emotivo e riflessivo che intende risvegliare la consapevolezza che la pace nel mondo inizia dal cuore di ciascuno di noi.

Guiderà la serata Marco Livia, affiancato da monsignor Angelo Giurdanella, vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo. Una produzione originale, moderna e coinvolgente, che racconta la lotta per la verità, l’identità e la libertà, per arrivare a una giustizia che non cerca vendetta ma costruisce pace. Sul palco noti performer del teatro musicale italiano, a partire dalla coppia di gemelli Daniele e Umberto Vita, già interpreti di numerose fiction (Questo nostro amore 80), attori e doppiatori per la Disney: saranno loro a interpretare Filippo (Il ragazzo dalla maschera di ferro) e Luigi (il re Sole). La Regina Anna avrà il viso di Brunella Platania, i quattro moschettieri Athos (Sandro Querci), Porthos (Fabrizio Corucci), Aramis (Alessandro Onorati) e D’Artagnan: (Emiliano Geppetti); poi Christine (Giuliana Di Dio) e Raoul (Michelangelo Nari).