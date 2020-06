A Marsala da domenica niente pane fresco. Il sindaco prepara la determina di chiusura degli esercizi

Si è tenuto a Palazzo del Municipio il previsto incontro tra una rappresentanza dei panificatori marsalesi aderenti alla Cna e il sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo.

Durante la riunione i panificatori, guidati dal sindacalista del settore Giuseppe Bonafede, hanno rappresentato l’esigenza del superamento della cosiddetta “Legge Turano” che autorizza i panettieri a restare aperti anche nelle domeniche e nei giorni festivi dal 15 giugno al 15 settembre.

“Abbiamo fatto presente al primo cittadino – ci ha detto il sindacalista – che le esigenze delle nostre famiglie e nostre personali non si coniugano con l’apertura domenicale che inevitabilmente determina il lavoro del sabato notte per preparare il prodotto. Al sindaco abbiamo consegnato una lettera che contiene oltre alla richiesta in tal senso anche la firma di quasi tutti i panificatori marsalesi. Alberto Di Girolamo si è impegnato ad emettere entro poco tempo una delibera che obbliga alla chiusura i negozi che vendono pane fresco”. Quindi da domenica stop al pane fresco.

Questa richiesta con relativo accoglimento fa seguito ad analoghe iniziative in tutta la provincia a cominciare dalla città di Mazara del Vallo dove il sindaco, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, ha accolto la richiesta degli esercenti. Inoltre nei prossimi giorni anche i panificatori di Petrosino si indirizzeranno in tal senso.

A fare seguito della situazione dei panificatori su questa direzione si stanno muovendo anche i rappresentanti dei lavoratori dei supermercati che chiedono la chiusura degli esercizi.