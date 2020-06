Infiltrazioni mafiose ad Erice? Varchi chiede al governo di intervenire

Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione parlamentare al Governo Conte, a proposito delle indagini in corso sulla politica ericina. Ad annunciarlo è il deputato di Fratelli d’Italia Carolina Varchi, capogruppo in commissione giustizia. “Dalle notizie che apprendiamo dalla stampa – dice la Varchi – ci troveremmo di fronte a prassi inaccettabili con cui l’organizzazione criminale si adopera per condizionare il risultato delle amministrative. Favori e pressioni che oltre ad influenzare il voto addirittura determinerebbero le dimissioni dei consiglieri eletti e non più graditi. Di fronte a questo scempio della democrazia, chiediamo al Governo di intervenire in tempi brevi utilizzando le facoltà che il nostro ordinamento attribuisce per verificare l’operato e bonificare le istituzioni. In un momento di grave difficoltà economica per il nostro paese la mafia è pronta a sfruttare la crisi e di certo lo Stato non può permettere che aleggi su un’istituzione il sospetto di connivenze con la criminalità organizzata”.