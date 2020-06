Estate 2020 in montagna. Sarà la meta preferita

Vacanze ad alta quota: ecco cosa rivela lo studio delle università della Valle d’Aosta e Bolzano

Stando ai risultati emersi da uno studio condotto dall’Università della Valle d’Aosta e della Libera Università di Bolzano, gli italiani preferiranno passare le vacanze estive 2020 in montagna. L’obiettivo dell’analisi era quello di “studiare le esigenze e i possibili comportamenti dei consumatori italiani nel settore turistico in seguito all’emergenza Covid-19“.

“I risultati dello studio mostrano anche – fa sapere Consuelo Nava, docente Univda – che il turista ha la necessità di ricevere informazioni il più possibile in tempo reale, soprattutto in merito al grado di affollamento di attrazioni e percorsi turistici“.

Dalla ricerca emerge anche, a onor del vero, che quasi il 30% degli italiani intervistati rivela di non voler effettuare vacanze in questa estate 2020, post pandemia. I motivi sono sia economici che di mancanza di tempo, oltre a la percezione di non avere ancora quella sicurezza nello spostarsi nei prossimi mesi.