Marsala: lavori Enel, mancherà la luce in alcune zone

Per effettuare dei lavori di manutenzione sui propri impianti, l’Enel ha programmato per oggi, dalle ore 18,30 alle ore 22,30, delle interruzioni di energia elettrica in alcune zine di Marsala: contrada Dammusello e Santa Venera. L’Enel invita gli abitanti delle zone interessate alla massima prudenza e a non utilizzare gli ascensori durante le ore sopra indicate.

Queste in dettaglio le abitazioni interessate: