Lite con accoltellamento a Trapani, grave un 45enne

Dopo lo stop durante il lockdown, la cronaca nera torna protagonista a Trapani. Ieri notte, nella zona di via Spalti, si è verificato un accoltellamento. Al centro della vicenda due uomini, che avrebbero litigato per futili motivi. Pare infatti che il più giovane dei due (45 anni) avrebbe aggredito l’altro (70enne) per motivi legati a una donna. Pronta la reazione del più maturo, che avrebbe accoltellato l’aggressore, ferendolo gravemente. Sul posto è intervenuta una volante della Polizia. Trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, il 45enne è stato operato d’urgenza e si trova in stato di incoscienza in terapia intensiva post chirurgica. La prognosi è riservata. Nei confronti del 70enne, indagato a piede libero con l’accusa di tentato omicidio, non è stata finora emessa alcuna misura restrittiva, in attesa che le forze dell’ordine chiariscano la dinamica della vicenda.