Marsala 2020: Vento Nuovo candida a sindaco Mario Figlioli

Il movimento civico Vento Nuovo – “Città e Territorio” si tira fuori dalla coalizione che sostiene Giulia Adamo e candida a sindaco Mario Giovanni Figlioli.

“Dal primo momento della nostra presentazione alla città – si legge nella nota inviata alla stampa – il Coordinamento di Vento Nuovo ha esposto il programma e le sue linee che si basano su partecipazione, collaborazione e competenza, caratteristiche essenziali per Marsala. Abbiamo lealmente ed in maniera molto trasparente dialogato con tutte le forze politiche attualmente in campo, alla ricerca di un confronto per una carismatica e sincera guida di esperienza che sapesse affiancare la reale novità ed intraprendenza di un gruppo giovane e nuovo, come il nostro, senza sterili barricate ed inciuci politici. Credevamo che la cosiddetta “vecchia politica” avesse quelle capacità per un traghettamento verso una nuova realtà marsalese, attivando un vero indotto economico, invece si e’ rivelata quella di accordi e sotto accordi di sempre. Questa nostra scelta del dottore Mario Giovanni Figlioli candidato Sindaco mette in evidenza che questa intera classe politica non è affatto pronta ad accettare il nuovo. Il loro modus operandi è basato solo ed esclusivamente alla frenetica ricerca di voti. Noi di Vento Nuovo ci impegneremo da soli e con chiunque vorrà unirsi a noi per Marsala, per amore del proprio amato territorio e nel rispetto della Costituzione Italiana abbandonando questa oligarchica politica al ribasso. Rimane una sola domanda: Marsala che lavora, i giovani che fuggono, la Marsala degradata, quella anziana e rassegnata, quella che ha perso le speranze, quella che si accontenta, quella che non si interessa, quella che critica senza proporsi, è veramente pronta a cambiare? Lo scopriremo tutti insieme dopo esserci assunti la responsabilità di scegliere chi ci rappresenterà nel prossimo futuro”.