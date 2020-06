Bagnanti in balìa della corrente ad Alcamo Marina, li salva la Guardia Costiera

Nel tardo pomeriggio di ieri i militari della Guardia Costiera di Castellamare del Golfo hanno effettuato un tempestivo intervento di soccorso nei confronti di due bagnanti in evidente difficoltà a circa 50 metri dalla costa in località “Canalotto” ad Alcamo Marina, salvandoli dalla forza dei marosi e delle correnti che li stavano trascinando sempre più al largo.

La segnalazione, effettuata da un privato cittadino presente sulla battigia di Alcamo Marina, è stata gestita dalla Sala operativa della Capitaneria di Porto di Trapani, che ha allertato i militari dell’Ufficio Locale Marittimo di Castellammare del Golfo, i quali sono usciti in mare con un gommone privato idoneo per raggiungere i bassi fondali dove erano stati avvistati i due bagnanti in grave difficoltà, in quanto trascinati a largo dalle forti correnti e dalla risacca presente in zona, che impediva agli stessi di raggiungere la riva in sicurezza.

I militari intervenuti hanno prontamente a recuperato entrambi i soggetti a bordo del gommone utilizzato, salvandoli dai marosi imperversanti, dopo di che li hanno ricondotti in porto a Castellammare del Golfo affidandoli al personale medico del servizio di emergenza 118 intervenuto per assicurare agli stessi le cure mediche del caso.