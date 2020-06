Giulia Adamo risponde all’appello del gruppo “Marsala deve rinascere” e ai gufi…(VIDEO)

Giulia Adamo risponde positivamente all’appello sottoscritto alcuni giorni fa da liste e movimenti civici, confermando la propria disponibilità ad essere protagonista di un nuovo progetto amministrativo.

Attraverso un video pubblicato sulla propria pagina facebook, l’ex presidente della Provincia torna sul processo per le cosiddette “Spese Pazze all’Ars” in cui è tra gli imputati e che dovrebbe concludersi il prossimo 25 giugno con la sentenza d’Appello.

La Adamo, dopo aver ripercorso alcune tappe delle sue esperienze politiche, sottolinea che, al di là dell’esito processuale lei sarà in campo, come candidata a sindaco o comunque a sostegno del progetto “Marsala deve rinascere” che parteciperà alle amministrative in programma il 4 e il 5 ottobre.

