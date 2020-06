Decreti sicurezza e minacce, solidarietà dall’Anpi Trapani a Carmelo Miceli

Con una nota a firma del presidente Aldo Virzì, l’Anpi della provincia di Trapani esprime la sua totale solidarietà e vicinanza all’onorevole Carmelo Miceli, “fatto oggetto di vergognose e pericolose intimidazioni per aver espresso nel modo più democratico la sua opinione, che è quella della maggioranza democratica del paese – lo è in particolare della nostra associazione – sulla necessitò di rivedere l’obbrobrio dei decreti sicurezza”.

“Gli insulti, le minacce che fanno da commento al retweet dell’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini del pensiero dell’On. Miceli – sottolinea Virzì – testimoniano il razzismo, l’odio, il neo fascismo che ancora circola nel paese alimentato da forze politiche che di questi sentimenti si nutrono. La nostra solidarietà al Deputato Miceli non basta, l’Anpi da sempre è impegnata a vigilare sul sistema democratico, difendere i principi costituzionali, sconfiggere qualsiasi forma di neo fascismo”.