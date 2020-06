Rete idrica, guasto riparato a Marsala. Nel giro di 48 ore l’acqua tornerà a scorrere

E’ stato riparato il guasto alla rete idrica che si è verificato due giorni fa nella periferia di Marsala. Il problema è stato causato dal cedimento di un pezzo della vecchia tubatura di contrada Casabianca, nel tratto che collega i pozzi di Sinubio con la condotta principale che da piazza Caprera garantisce l’erogazione idrica in centro e nella prima parte di via Trapani. Si è trattato di un danno giudicato grave dai tecnici, che ha comportato anche la chiusura al traffico veicolare di una strada interna nella zona di Casabianca (alle spalle del supermercato Eurospin). I lavori si sono protratti fino a ieri sera per un problema legato al passaggio sottotraccia di cavi di corrente elettrica (quella ad alta tensione), limitrofa alla zona di scavo. Risolto stamattina il problema dall’Enel, oggi i lavori si concluderanno. Escluso comunque il dolo.

L’acqua tornerà a scorrere gradualmente a partire da questo pomeriggio, in modo da valutarne la tenuta nelle ore successive. Verosimilmente, la situazione tornerà alla normalità nel giro di 24-48 ore su tutto il territorio marsalese. “Nel frattempo – assicura l’assessore ai lavori pubblici Salvatore Accardi – abbiamo attivato a pieno regime il servizio autobotti per cercare di ridurre i disagi alla cittadinanza”. Una corsia prioritaria, in tal senso, è stata riconosciuta ai presidi più delicati, a partire dall’ospedale “Paolo Borsellino”, le case di riposo o di cura, ma anche ai nuclei familiari in cui si registra la presenza di disabili.